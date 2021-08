Bloco desafia Governo a prolongar apoio aos desempregados sem subsídio

Depois de uma primeira tentativa sem sucesso em Julho, o Bloco de Esquerda (BE) tenta convencer de novo o Governo a prolongar, até ao final de 2021, a concessão do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego aos cidadãos que já esgotaram o acesso a estas prestações em Julho e que, agora, se arriscam a ficar sem rede — de fora do Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) ou a receber um apoio mais baixo.