Selecções pedem, clubes não cedem. Quem tem razão?

Perante as quarentenas obrigatórias e a extensão da janela de selecções além do previsto, várias clubes “prenderam” jogadores, impedindo-os de representar as equipas nacionais. Jerry Silva, juiz-árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto, crê que o organismo máximo do futebol mundial “evidencia um abuso de posição dominante”.