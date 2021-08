Rúben Semedo e a acusação de violação: “Estou inocente. É tudo sobre dinheiro”

Central do Olympiacos foi ouvido em tribunal, em Atenas, mas vai continuar detido até quinta-feira, data do interrogatório.

Ouvido nesta terça-feira em tribunal por suspeitas de violação de uma jovem de 17 anos, o futebolista Rúben Semedo desabafou à saída do edifício, em Atenas, escoltado pela polícia. “Sou inocente e vocês vão ver. Quero que estejam aqui quando for absolvido. É tudo sobre dinheiro. Se eu não fosse futebolista nada disto estaria a acontecer”, afirmou o jogador do Olympiacos.

O central português foi, entretanto, encaminhado pela polícia para uma esquadra local, onde pernoitará até quinta-feira, dia em que será dado início ao interrogatório no tribunal.

Stavros Georgopoulos, actual advogado de Rúben Semedo, tem negado a existência de qualquer crime por parte do cliente e garante ter “argumentos concretos que desmentem a acusação”.

“Vamos dar início ao interrogatório e eu gostaria de proteger o meu cliente, bem como recordar que tem direito a presunção de inocência. Uma rapariga sozinha procurou-o na sexta-feira à noite, perguntou se poderia ir ter com ele na companhia de uma amiga e depois aconteceu o que aconteceu”, comentou em declarações à cadeia de televisão ANT1.

“Se eu fosse à casa de alguém e me violassem, sairia imediatamente de lá. Neste caso, ela continuou lá na casa, mandaram vir comida, fumaram shisha e, se não tivesse existido esta queixa, provavelmente ainda continuariam lá. Não pode ter existido violação, caso contrário ela não teria mandado mensagem [a Rúben Semedo] para se voltarem a encontrar na noite seguinte!”, acrescentou.

A alegada vítima, menor de idade, tem uma versão diferente dos acontecimentos, de acordo com o depoimento que fez às autoridades, no domingo. “Como tinha consumido muito álcool, fui para um dos quartos da casa e adormeci. Pouco depois, o segundo acusado [um amigo de Semedo] entrou e, aproveitando-se da minha situação, obrigou-me a ter relações sexuais... Pouco depois de ele sair, Semedo entrou na mesma divisão e, depois de trancar a porta, forçou-me a ter relações...”, terá contado, numa versão corroborada por uma amiga, de 16 anos, também presente na casa do jogador.