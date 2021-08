Luís Costa garante sétimo diploma para Portugal nos Jogos Paralímpicos

Portugal soma uma medalha de bronze, conseguida por Miguel Monteiro na final do lançamento do peso F40, e sete diplomas, atribuídos aos oito primeiros classificados de cada prova. A comitiva tinha apontado a quatro medalhas e 22 diplomas paralímpicos.

O ciclista Luís Costa terminou na sétima posição a prova de contra-relógio H5 dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, garantindo o sétimo diploma para Portugal na competição, que decorre até domingo.

Nesta terça-feira, Luís Costa, que compete numa handbike, conclui os 24 quilómetros da prova, feitos em três voltas ao Autódromo Internacional de Fuji, em 42m42,18s.

O holandês Mitch Valize, que cronometrou 38m12,94s, sagrou-se campeão paralímpico, partilhando o pódio com o francês Loic Vergnaud e com o irlandês Gary O"Reilly, medalhas de prata e bronze, respectivamente.

No contra-relógio individual da classe C2, Telmo Pinão foi 11.º com o tempo de 41m56,90s, no conjunto das três voltas, de oito quilómetros cada, ao autódromo de Fuji.

O australiano Darren Hicks conquistou a medalha de ouro, tendo o belga Ewoud Vromant arrecadado a prata e o francês Alexandre Leaute o bronze.

Com várias provas ainda por disputar no sétimo dia de competição, Portugal soma uma medalha de bronze, conseguida por Miguel Monteiro na final do lançamento do peso F40, e sete diplomas, atribuídos aos oito primeiros classificados.

Portugal tinha apontado às quatro medalhas e a 22 diplomas paralímpicos.