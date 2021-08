Festa a dobrar de Jakobsen na Vuelta

Esta terça-feira trouxe um bom sétimo lugar do português Rui Oliveira, que lançou Mateo Trentin (terceiro lugar na etapa) e ainda teve força para fechar no top-10.

Começar o dia a celebrar em privado e acabar a fazê-lo em público. Foi assim a terça-feira de Fabio Jakobsen, que venceu a etapa 16 da Volta a Espanha no dia em que celebra 25 anos.

O ciclista holandês, que celebrou assim a dobrar, continua a dominar a Vuelta em matéria de sprints e venceu de forma bastante fácil na chegada a Santa Cruz de Bezana. Não há quem lhe faça sombra no momento de sprintar.

Para Jakobsen, esta é a continuação da retoma desportiva depois do acidente em corrida que o deixou em coma e lhe provocou diversas intervenções cirúrgicas à face.

Entre os favoritos ao triunfo final na Vuelta nada se passou, com um dia tranquilo para o camisola vermelha, Odd Christian Eiking.

A etapa corrida na região da Cantábria, na costa Norte de Espanha, não teve um percurso 100% plano, tendo várias pequenas elevações ao longo do dia. Também por isso chegou a haver cortes no pelotão – o próprio Fabio Jakobsen rodou num segundo grupo –, mas acabou por haver junção, naquela que era, em tese, a última oportunidade para os sprinters puros vencerem na Vuelta 2021.

A fuga do dia, de seis ciclistas, esteve sempre sob “rédea curta” do pelotão, que manteve os aventureiros sempre a menos de dois minutos. O último fugitivo, Stan Dewulf (AG2R), acabou por ser neutralizado a cerca de cinco quilómetros da meta e, nessa fase, começaram os “comboios” dos sprinters.

A equipa FDJ desgastou-se muito a controlar o pelotão e fazer um bom comboio, mas acabou por deixar o sprinter Arnaud Démare isolado nos últimos dois quilómetros. Para piorar, o velocista francês, que até estava bem posicionado, teve um problema mecânico na última curva antes da recta da meta e ficou fora da discussão.

Nota para o bom sétimo lugar do português Rui Oliveira, que lançou Mateo Trentin (terceiro lugar na etapa) e ainda teve força para fechar no top-10.

Para esta quarta-feira está agendada uma etapa que por certo separará o “trigo do joio”. Depois de duas tiradas montanhosas com o pelotão em “passeio”, chega a etapa dos Lagos de Covadonga: será um dia com duas montanhas de primeira categoria e uma de categoria especial, com final em alto.

A Movistar está certamente ao ataque a Primoz Roglic, com Miguel Ángel López e Enric Mas, mas o esloveno já mostrou que não está nesta Vuelta apenas para “seguir na roda” até ao contra-relógio. Assim permitam as pernas, haverá duelo montanhoso entre os principais favoritos ao triunfo na corrida espanhola.