Cristiano Ronaldo: “Mal posso esperar por jogar num Old Trafford cheio”

Está confirmado: Cristiano Ronaldo assinou um contrato de duas épocas com o Manchester United, com mais um ano de opção. Através de um comunicado, o clube deu conta da duração do vínculo do avançado português, que volta ao palco no qual se projectou internacionalmente.

“O Manchester United está feliz por confirmar a contratação de Cristiano Ronaldo com um contrato de duas épocas, com a opção de mais um ano”, referem os “red devils”.

A Juventus, clube que Ronaldo representava desde 2018, oficializou também o acordo com o Manchester United para a transferência do jogador a troco de 15 milhões de euros, que podem atingir os 23 milhões, em função de objcetivos a atingir.

“Mal posso esperar por jogar num estádio de Old Trafford cheio e voltar a ver os adeptos. Estou ansioso por me juntar à equipa depois dos jogos internacionais e espero que tenhamos uma época de sucessos”, afirmou o jogador, citado pelo Manchester United.

Já o treinador, Ole Gunnar Solskjaer, referiu que lhe faltam palavras para descrever Ronaldo, destacando as qualidades futebolísticas, mas também humanas. “Ter o desejo e a capacidade de jogar ao mais alto nível por um período tão longo de tempo exige que seja uma pessoa especial. Não temos dúvidas de que vai continuar a impressionar e a sua experiência vai ser vital para os jovens jogadores do plantel”, salientou.