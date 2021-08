O Melhor que ela tem é o fim, um dos textos de 67 Vozes Por Portugal - A Grande Oportunidade

Afonso Reis Cabral é uma das 67 personalidades que partilham no livro 67 Vozes Por Portugal - A Grande Oportunidade (LeYa/Oficina do Livro) as suas visões do futuro de Portugal e reflectem sobre os desafios e as responsabilidades que se colocam ao país na ressaca do auge da pandemia. A obra chega nesta terça-feira às livrarias e aqui pode ler-se o texto que o Prémio José Saramago 2019 escreveu.