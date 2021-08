Terça, na TV: a princesa, a pianista, a comandante e Os Filhos do Homem

CINEMA

Misconduct - Jogos Perigosos

Hollywood, 21h30

Al Pacino, Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Alice Eve, Malin Åkerman, Byung-hun Lee, Julia Stiles e Glen Powell entram no filme realizado por Shintaro Shimosawa, segundo um argumento de Simon Boyes e Adam Mason. Apesar de jovem, Ben Cahill (Duhamel) tem já uma carreira invejável numa prestigiada firma de advogados. Quando se depara com informações confidenciais sobre uma poderosa farmacêutica que aparentemente adultera os testes clínicos dos seus medicamentos, encontra aí o momento por que esperava para mostrar o seu valor, sem imaginar o quanto essa decisão virá a pôr em causa tudo o que conquistou.

Salt

AXN, 22h

Evelyn Salt (Angelina Jolie) é uma das mais bem treinadas agentes da CIA. Quando o desertor russo Vassily Orlov (Daniel Olbrychski) declara que ela fez parte de um programa secreto do Governo soviético que treinava crianças para se tornarem assassinas, ela rapidamente compreende que a fuga é a única solução. Servindo-se dos longos anos de experiência como agente infiltrada, consegue escapar. Agora, com os próprios colegas Ted Winter (Liev Schreiber) e Peabody (Chiwetel Ejiofor) no seu encalço, irá avaliar todas as pistas e fazer de tudo para provar a sua inocência. Mas será Salt quem julga ser? Que verdades estarão por revelar? Um thriller de acção realizado por Phillip Noyce.

A Morte do Super-Homem

RTP1, 22h45

O quarto título a sair do projecto Trezes (filmes da RTP que adaptam contos de autores portugueses) foi esta versão do texto de Rui Zink, na visão do realizador João Teixeira. João Jesus, Susana Arrais, Afonso Lagarto e Sara Norte dão vida às personagens.

Os Filhos do Homem

AXN, 23h46

Ano de 2027, últimos dias da raça humana. O planeta caiu na anarquia total, provocada por um problema de infertilidade na população. Em Londres, cidade dividida pela violência de grupos nacionalistas, Theo (Clive Owen), um desiludido burocrata, torna-se o improvável defensor da sobrevivência do planeta. Um thriller com assinatura do mexicano Alfonso Cuarón.

SÉRIES

Candice Renoir

RTP2, 14h06

Reposição da oitava temporada da série criminal francesa em que Cécile Bois encarna uma mãe de quatro filhos que regressa ao activo, enquanto comandante da polícia, depois de uma ausência de dez anos. O desafio é harmonizar a vida profissional e familiar enquanto tenta manter-se a par das mudanças.

Chicago P.D.

Fox, 22h15

Estreia da oitava temporada. No primeiro episódio da série, que segue agentes e detectives da polícia da cidade norte-americana, a unidade liderada pelo sargento Hank Voight (Jason Beghe) tem em mãos o caso delicado de uma criança de cinco anos apanhada num tiroteio.

DOCUMENTÁRIOS

Diana: Para Lá da Coroa

Odisseia, 22h31

No dia em que passam 24 anos sobre a morte da “princesa do povo”, estreia-se este documentário que procura oferecer “uma imagem contemporânea da sua vida”, que foi tudo menos um conto de fadas. Produzido em 2021, inclui testemunhos do antigo mordomo, Paul Burrell, do seu biógrafo, Andrew Morton, e também dos filhos, William e Harry, e respectivas esposas, Kate e Meghan, sobre a influência e inspiração que Diana ainda continua a exercer.

Olga Prats e os Compositores Portugueses

RTP2, 23h

Miguel Costa realizou, em 2012, este trabalho sobre a música portuguesa dos séculos XX e XXI, perspectivada pela pianista, professora e divulgadora Olga Prats. Ora no palco do São Luiz ora no Museu Nacional da Música Portugues, entre conversas e apontamentos ao piano, vai desfiando memórias de quem conviveu com compositores e intérpretes como Fernando Lopes-Graça, António Victorino d’Almeida, Constança Capdeville, Sérgio Azevedo, Artur Pizarro ou Ana Bela Chaves. Prats, ela própria uma referência maior neste universo, morreu no passado dia 30 de Julho, aos 82 anos, deixando editadas dezenas de obras de música portuguesa de diferentes épocas.