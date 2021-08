Festival de Veneza, o regresso ao seio materno

Foi no Lido que Pedro Almodóvar nasceu, como o próprio já disse, corria o ano de 1983. Em 2021, é ele que abre o festival. É um dos vários reencontros desta 78.ª edição, à qual regressam também Paul Schrader, Jane Campion, Michelangelo Frammartio, Lorenzo Vigas ou Stéphane Brizé.

Em 2020 coube ao mais antigo festival de cinema do mundo arriscar o evento físico em pandemia. Ainda sem vacina, as medidas testadas mostraram-se eficazes. A edição foi macia. Não houve o habitual espectáculo nas passerelles. Foi um back to basics. A única coisa por que valia a pena esperar era mesmo o cinema. Sem outros ruídos.