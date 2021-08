Portugal contrariou a tendência: tivemos temperaturas ligeiramente abaixo da média. Mas no continente europeu este foi o segundo mês com temperaturas mais elevadas desde que se fazem medições.

O mês de Julho de 2021 foi o terceiro mais quente a nível global e o segundo mais quente de sempre na Europa, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No continente europeu, houve ondas de calor do Báltico até ao Mediterrâneo Oriental, embora o mês tenha sido um pouco mais frio do que a média numa faixa que se estendia de Portugal até à Alemanha e em partes do noroeste da Rússia.