Descoberto painel com gravuras rupestres de animais no vale do Ocreza

Foi descoberto um painel com gravuras rupestres de animais no vale do Ocreza, no concelho de Mação. O estudo preliminar sugere que este painel pertença ao Paleolítico, tendo entre dez mil e 20 mil anos. Até agora, no Complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo, tinha sido apenas encontrada uma outra gravura de cronologia paleolítica.