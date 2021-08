Havia um grande acampamento de caça neandertal no meio da Península Ibérica

Depois de ter estado a analisar a fauna no Abrigo Navalmaíllo, uma equipa de cientistas de Espanha sugere agora que este sítio com 76 mil anos no Centro da Península Ibérica seria mesmo um acampamento de caça neandertal, onde este grupo de humanos faria estadias de curta duração. Até agora, este é o único acampamento de caça encontrado no meio da Península Ibérica, de acordo com a equipa. Também se suspeita que, nessa altura, os neandertais que por aí passavam caçariam sobretudo grandes bovídeos e cervídeos.