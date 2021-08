TikTok dá dinheiro a adultos para usarem a app

Para atrair adultos, com mais poder de compra e menos problemas de privacidade associados, o TikTok tem por hábitor pagar aos utilizadores com mais de 18 anos para usarem a aplicação. Em Portugal, desde o final de Maio que a rede social dá dinheiro aos utilizadores adultos — ou utilizadores que dizem que são adultos — para verem vídeos e convidarem amigos, com mais de 18 anos, para a app. Há quem tenha conseguido cerca de 100 euros numa semana.