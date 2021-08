Valor das bolsas para mestrado vai mais do que triplicar em 2022

António Costa aproveitou o final do congresso do PS para anunciar reforço da acção social no ensino superior de modo a “democratizar o acesso aos mestrados”.

Os estudantes carenciados que se inscrevam em mestrados (de 2.º ciclo) vão ter direito a uma bolsa de estudo que pode ir até 2750 euros em vez dos cerca de 800 actuais, anunciou neste domingo o secretário-geral socialista e primeiro-ministro António Costa, no final do congresso do PS, que decorreu no fim-de-semana em Portimão.