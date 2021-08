Governo só vai mexer no 1.º e 2.º escalões do abono de família

Prestação social chega a um milhão de crianças. Medida agora anunciada visa combater a pobreza e a pobreza extrema que, no seu conjunto, afecta cerca de 430 mil crianças.

A subida do abono foi apresentada como uma medida de luta contra a pobreza infantil. Beneficiará, por isso, as crianças que vivem nos agregados com os dois escalões de rendimento mais baixos.