Discussão faz pelo menos dois feridos na Cova da Moura

Pelo menos dois homens ficaram feridos na sequência de uma desavença que ocorreu esta segunda-feira na zona da Cova da Moura, Amadora. Ambos foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra. Um terceiro homem deu entrada no mesmo hospital, também ferido, estando a PSP a apurar se está relacionado com a mesma situação.

Segundo o gabinete de comunicação do Comando Metropolitano de Lisboa, a PSP foi chamada depois das 8h00 desta segunda-feira para uma ocorrência na zona da Cova da Moura com duas pessoas, “aparentemente ébrias”, feridas na sequência de uma desavença.

Os dois homens, ambos na casa dos 20 anos, apresentavam “ferimentos provocados ou por arma branca ou por um outro objecto contundente, foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra”, adiantou ainda o gabinete de comunicação da PSP, referindo a existência de um terceiro homem, que terá cerca de 27 anos, baleado que deu entrada no mesmo hospital, “por meios próprios”. A PSP está a apurar as circunstâncias do acontecimento e se está relacionado com a mesma desavença.

Fonte dos Bombeiros Voluntários da Amadora confirmou ao PÚBLICO que socorreu um homem de 24 anos “esfaqueado no tórax”, que transportou para o hospital Amadora-Sintra, acompanhado pela Viatura de Emergência Médica (Vmer).

Fonte do Hospital Amadora-Sintra adiantou que os três feridos - dois com ferimentos de arma branca e um baleado na coxa e na mão - estão estáveis.