Mister Costa e o seu banco de suplentes

Reduzir o 23.º congresso do PS à questão dos protolíderes e ao modo como estavam dispostos no pavilhão tem tanto de caricatural e incompleto como de obra do agir humano que, porventura, daqui a uns anos, passe a figurar em manuais de Ciência Política ou revistas de decoração. E não devido a Vieira da Silva, Pedro Nuno, Ana Catarina ou Medina, mas ao génio criador de Costa, a quem as férias aparentam ter feito muito bem.