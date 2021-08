Sondagem em Lisboa: Medina quase duplica intenção de voto em Moedas

Fernando Medina quase duplica as intenções de voto de Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa, de acordo com uma sondagem da Aximage divulgada esta segunda-feira no Diário de Notícias, Jornal de Notícias e na rádio TSF. O actual presidente alcança 51% contra 27% do adversário da coligação de direita, que ficaria cinco pontos abaixo dos votos somados pelo PSD e CDS em 2017.

A quatro semanas das eleições autárquicas, numa amostra de 792 inquiridos, este estudo de opinião coloca João Ferreira (PCP) em terceiro lugar com 9%, a candidata do BE Beatriz Gomes Dias alcança 4%, enquanto os candidatos do Chega, Nuno Graciano, e da Iniciativa libera, Bruno Horta Leal, se igualam nos 2%. Os restantes cinco candidatos têm intenções de voto abaixo de 1%.

Com esta votação, o PS recupera a maioria absoluta perdida há quatro anos, quando Fernando Medina foi o cabeça de lista e perdeu nove pontos percentuais face às eleições ganhas por António Costa em 2013. Agora recupera-os e iguala o resultado então obtido pelo actual líder socialista, somando pontos dentro do partido para a sucessão, caso tenha esse objectivo.

Ao contrário, Carlos Moedas sofre uma dura derrota, não só porque subtrai à direita votos que ela teve, em listas separadas, há quatro anos, mas porque desta forma perde oportunidade de se posicionar na pole position para a corrida à liderança do PSD do próximo ano, se assim o desejasse.

Ainda assim, a sondagem revela um número de indecisos que pode baralhar as contas: 28% dos inquiridos disseram que ainda não tinham decidido a sua intenção de voto. Mas há uma forte dinâmica de vitória: quando se pergunta quem será o vencedor das eleições, o PS é apontado por 66% contra 11% que indicam que será a coligação PSD/CDS/PPM/MPT.

Para mais, Fernando Medina é visto como melhor presidente de câmara (39% contra 20%) e recolhe as impressões mais positivas que Carlos Moedas noutros aspectos como honestidade (19% contra 10%), competência (40% contra 22%), solidariedade (24% contra 8%) e influência (63% contra 10%). Acresce que 48% dos inquiridos estão satisfeitos com a situação do município e 54% até consideram que a cidade está melhor do que há cinco anos.

No campeonato dos partidos mais pequenos, João Ferreira segura o terceiro lugar para a CDU, mantendo praticamente a mesma votação (9%), mas já a deputada Beatriz Gomes Dias perde três pontos abaixo do que Ricardo Robles conseguiu há quatro anos, pondo em risco o lugar de vereador do Bloco de Esquerda, ocupado por Manuel Grilo. Os restantes candidatos ficam longe de chegar à Praça do Município.

O trabalho de campo desta sondagem decorreu entre 14 e 21 de Agosto de 2021 e tem uma “margem de erro” a 95% de 3,48%.