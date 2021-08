Peregrino Marcelo fez 20 km dos Caminhos de Santiago

Um dia, 20 quilómetros. O Presidente da República fez nesta segunda-feira dois percursos a pé pelos Caminhos de Santiago, tendo como destino final a cidade galega de Santiago de Compostela. Marcelo Rebelo de Sousa iniciou a peregrinação quase em segredo, depois de ter adiado, por duas vezes em Agosto, a data prevista para a viagem. De calças cremes, camisa branca, camisola azul à cintura e boné, o Chefe de Estado foi tirando algumas fotografias pelo caminho para registar momentos da caminhada.

Ainda de manhã, Marcelo atravessou o rio Minho (entre Valença e Tui) e fez-se acompanhar por dois elementos do seu corpo de seguranças. Depois do almoço, fez uma parte do percurso no seu carro pessoal e, pouco antes de chegar à catedral, largou o automóvel e voltou a assumir-se como peregrino, cruzando-se com outros peregrinos.

Dentro e fora da igreja, que tem o altar renovado, o Presidente da República tirou algumas selfies e, depois de fazer uma oração, regressou a Portugal. Foi nesse momento que, de acordo com a TVI — que mostrou imagens da peregrinação presidencial —​, Marcelo Rebelo de Sousa contactou os serviços diplomáticos para darem a conhecer às autoridades espanholas a sua presença na região.

Esta é a terceira vez que o Presidente português faz uma peregrinação a Santiago Compostela. Foi o presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, a anunciar que Marcelo faria uma etapa do Caminho de Santiago. “Como devem imaginar, se temos intenção de ter um peregrino especial, é o Presidente da República portuguesa. Com esse efeito, confirmou-me que fará o caminho, uma etapa do caminho, em algum dos dias das primeiras semanas de Agosto. Vai concretizar a data nos próximos dias”, anunciou Núñez Feijóo em Maio, depois de ter sido recebido no Palácio de Belém.