Mais creches e mais benefícios no IRS jovem? PSD lembra que já apresentou estas propostas

Os anúncios do primeiro-ministro no congresso do PS sobre o aumento do número de creches e maiores benefícios no IRS jovem foram recebidos com surpresa no PSD. É que o partido liderado por Rui Rio já tinha apresentado propostas idênticas e num dos casos mereceu até o voto contra do PS. Apesar das semelhanças entre as medidas, os sociais-democratas não querem comprometer-se com nenhum sentido de voto sobre o próximo Orçamento do Estado. Até porque, lembra uma fonte da direcção, foi o próprio António Costa a dispensar o PSD da viabilização dos orçamentos e a limitar as negociações à esquerda parlamentar.