Augusto Santos Silva: “Não podemos ignorar que forças armadas que contribuímos para formar, tenham fracassado”

A União Europeia vai decidir, esta semana, os próximos passos para lidar com a crise humanitária no Afeganistão através de várias reuniões com os ministros do Interior e com os ministros dos Negócios Estrangeiros. Além de definir estratégias de segurança, é preciso perceber o que correu mal.

A União Europeia vai decidir, esta semana, os próximos passos para lidar com a crise humanitária no Afeganistão. As sessões começam terça-feira com um encontro de ministros do Interior para delinear a resposta do bloco à crise humanitária que se vive naquele país. Seguem-se reuniões entre os ministros da Defesa e os ministros dos Negócios Estrangeiros dos vários países, incluindo o português Augusto Santos Silva.

Além de definir estratégias de segurança, para evitar a repetição da crise de 2015, é preciso perceber o que correu mal.

“Não podemos ignorar que forças armadas que nós contribuímos para formar, cuja capacitação dedicamos o essencial da operação desde 2015, fracassaram. O presidente fugiu, as forças não combateram. Temos de fazer essa análise”, referiu esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, na edição da noite da SIC Notícias. “Temos de reflectir colectivamente sobre este falhanço.”

Questionado sobre a possibilidade de Portugal vir reconhecer os Taliban como as novas autoridades no Afeganistão, Santos Silva diz que a prioridade é assegurar que é possível “continuar a apoiar os cidadãos afegãos”.

Quanto à saída do último avião norte-americano de Cabul na noite de segunda-feira (hora de Lisboa), o ministro português explica que a “questão mais importante” é perceber “questões de operação do aeroporto de Cabul para garantir a saída daqueles afegãos que queiram sair do Afeganistão.”

Portugal vai acolher refugiados “em função da necessidade"

Portugal recebeu, até ao momento, 61 refugiados afegãos. É um número que deve aumentar nos próximos dias. “Vamos aumentando a nossa capacidade em função da necessidade”, respondeu Santos Silva, evitando referir um número específico. “Vamos ver”, referiu, repetidamente, quando questionado sobre a capacidade máxima do país para receber refugiados oriundos do Afeganistão. “É difícil dizer qual é a parte que [cada país] assume como responsabilidade sem se saber do todo”, justificou, notando que é cedo para falar de “valores de referência.”

Mais preocupante, refere Santos Silva, são os países europeus que se recusam a receber refugiados do Afeganistão. “Vamos ter que criar ao nível da União Europeia um programa de apoio aos requerentes de asilo e às pessoas que precisam de protecção humanitária oriundas do Afeganistão​”, avançou o ministro português. “[Nós, Portugal] apoiaremos a protecção de todos aqueles que conseguimos.”

A prioridade de Portugal, nos últimos dias, tem sido ajudar quem trabalhou de perto com as forças armadas portuguesas no Afeganistão. Durante a entrevista à SIC Notícias, Santos Silva aproveitou para elogiar o trabalho dos quatro militares portugueses destacados para o Afeganistão que estiveram a semana passada em Cabul a apoiar a retirada de cidadãos afegãos do país.

No final desta semana, poderão existir mais respostas sobre o futuro. Além dos líderes europeus, as sessões da próxima semana incluem representantes da Comissão Europeia, da Europol e da EASO, a agência europeia para o asilo.

“Não posso dar por garantido que existam decisões [no final da semana]”, notou Santos Silva. “Mas desde domingo, dia 15 de Agosto, que Portugal tem dado resposta às questões mais prementes.”