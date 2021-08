Os colunistas do PÚBLICO e as Autárquicas

A pouco menos um mês das eleições Autárquicas, o PÚBLICO dá cumprimento a uma das suas regras de ouro e, a partir de 1 de Setembro, suspende a colaboração dos seus colunistas candidatos a esse acto eleitoral ou que tenham cargos partidários que, naturalmente, comprometam a sua isenção.

Com esta decisão, não procuramos apenas garantir o mais possível a igualdade de tratamento aos principais candidatos e partidos: queremos também evitar que as páginas impressas ou digitais do nosso jornal se transformem em arenas de propaganda eleitoral pura e dura.

Apesar de a legislação em vigor determinar que a suspensão dos colaboradores regulares da imprensa que sejam candidatos deve acontecer apenas nos 12 dias da campanha eleitoral, o PÚBLICO considera que a campanha começa efectivamente mais cedo, o que recomenda a adopção de medidas capazes de promover o “equilíbrio” da cobertura jornalística previsto na lei. O nosso painel de colunistas regressará ao convívio com os leitores a partir do dia 27 de Setembro.