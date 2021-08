Este Espaço Que Habito põe jovens a espreitar pela pinhole e a decidir onde focar a seguir

Agora, comenta o fotógrafo Luís Rocha, os códigos postais “são a grande cena”. Na caixa que guarda o material do projecto Movimento de Expressão Fotográfica (MEF), não há um álbum ou câmara pinhole que não estejam marcados com os quatro primeiros números dos endereços dos jovens rapazes de todo o país que, temporariamente, têm como morada comum o Centro Educativo de Santo António, no Porto.