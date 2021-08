Semana da Juventude de São João da Madeira acolhe primeira marcha LGBTI da cidade

Entre os dias 9 e 12 de Setembro, o parque do rio Ul, em São João da Madeira, recebe mais uma edição da Semana da Juventude. O evento pretende reafirmar a forte ligação entre a juventude e a natureza. No domingo, 12, está marcada a primeira marcha do orgulho LGBTQIA+ da cidade.

A 9 de Setembro arranca a 23.ª edição da Semana da Juventude de São João da Madeira, no parque do rio Ul. Maria João Leite, porta-voz da associação de jovens Ecos Urbanos, responsável pela organização do evento, adianta que o lema desta edição é a inclusão: “de públicos, de idades, de actividades, de parcerias, de artes, gostos e formas de estar”. O objectivo é que “todas as diferenças, idades, géneros, gostos e perfis possam conviver e descobrir o parque, a cidade, a juventude e as associações que se juntam à Ecos Urbanos”, acrescenta. Até 12 de Setembro, a organização propõe “que a ligação entre a juventude e a natureza passe por muitas experiências diferentes, gratuitas e inclusivas”, refere. Os visitantes do parque do rio UI, poderão, assim, gratuitamente e mediante inscrição prévia, desfrutar de muitas animações.

Maria João Leite destaca duas novidades para esta edição. Anuncia, desde logo, a primeira marcha do orgulho LGBTQIA+ de São João da Madeira. O momento, denominado “Os direitos humanos celebram-se todos os dias”, realiza-se no domingo, 12, entre as 15h e as 16h, pelas ruas da cidade. A proposta partiu de um grupo de estudantes sanjoanense e tem como objectivo combater o preconceito e a discriminação.

Paralelamente, e antevendo a marcha da Semana da Juventude, o grupo lançou o projecto EcosAção, a decorrer nas redes sociais, com vista à luta pelos direitos humanos. O Ecos Talks é outra das novidades desta edição, que a porta-voz da Ecos Urbanos aponta como o “hit do programa”. O segmento, previsto para as 17h30 de domingo, 12, quer proporcionar conversas em torno do tema “percursos de vida não convencionais”.

A semana inicia-se na quinta-feira, 9, com a projecção ao ar livre do filme Bem Bom, de Patrícia Sequeira, numa parceria com o Festival de Cinema de Arouca, pelas 21h30, também no parque do rio Ul.

Para além destas actividades, a organização promete ainda outras “de criação própria”. Na sexta-feira, 10, pelas 21h, por exemplo, será apresentado o resultado da residência artística com Marco Paiva, encenador e director da plataforma de criação artística inclusiva Terra Amarela.

O momento Histórias de luz, à sombra dará destaque à leitura, proporcionando um momento de relaxamento à “sombra” dos trabalhos de croché realizados pelos membros do clube de tricot de Orreiros. O quiosque Páginas Tantas, presente no espaço do evento, permitirá ao visitante entregar um livro e levar outro em troca, dentro dos disponíveis.

Quem visitar o parque do rio Ul nesses dias terá ainda, entre outras actividades, a oportunidade de frequentar aulas de ioga, de expressão dramática e de dança, aprender os gestos básicos de suporte de vida, frequentar oficinas de fotografia ou fazer passeios de bicicleta.

