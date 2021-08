Paula Santos. Colégio Efanor em Matosinhos

No décimo episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da Building Pictures, conversa com a arquitecta Paula Santos, que fala sobre o projecto do Colégio Efanor e o impacto da arquitectura no processo educativo.

A história da Efanor (Empresa Fabril do Norte) remonta a 1907. A Fundação Belmiro de Azevedo preservou o antigo edifício social da empresa têxtil e promoveu amplas obras de restauro e ampliação para aí dar início ao processo de construção do Pólo I do Colégio Efanor.

Durante o processo de investigação, a arquitecta Paul Santos debateu ideias com vários orientadores pedagógicos e inspirou-se nas escolas que o holandês Herman Hertzberger projectou, ligadas ao projecto educativo do Método Montessori. Quando os alunos começaram a precisar de prosseguir para as turmas do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, foi pedido à arquitecta para projectar o segundo pólo do Colégio Efanor.

Com certificação internacional LEED em construção sustentável, este edifício do Pólo II permite que os espaços colectivos e privados se relacionem, potenciando também o desenvolvimento da autonomia, criatividade, e socialização da comunidade estudantil. Em dado momento da entrevista, a arquitecta sublinha: “É muito importante a forma como a Arquitectura pode influenciar o desenvolvimento dos estudantes e, sobretudo, o reconhecimento da qualidade desses mesmos espaços”.

Através do átrio de entrada, os alunos acedem a todos os diferentes espaços escolares. No edifício principal, onde está concentrada a maior parte da actividade lectiva, encontram-se salas de aulas comuns com janelas amplas, o auditório, as salas específicas de laboratórios e salas de música com revestimento acústico.

Para além disso, na área envolvente foi remodelada a moradia já existente para áreas administrativas e criaram-se refeitórios, salas de arte e instalações desportivas, que têm como elemento central o pavilhão gimnodesportivo, revestido com painéis de policarbonato translúcido. O complexo tem ainda uma piscina e uma escola de dança com dois estúdios. Estes modelos anexos foram projectados em betão aparente, estando protegido do exterior com luz controlada.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

