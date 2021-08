Já abriram as candidaturas para estágios remunerados no MAAT

As candidaturas para a 30.ª edição do Programa de Estágios do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) estão abertas até 19 de Setembro e destinam-se a estudantes universitários, entre os 18 e os 25 anos, das áreas de Ciências e Artes. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Fundação da Juventude e o MAAT e podem concorrer todos aqueles que frequentem o ensino superior – quer seja na licenciatura, mestrado ou pós-graduação.

Nas Ciências, os cursos abrangidos devem ser das áreas de Ambiente, Electricidade, Electrónica, Energia, Física e Química. Já quem se candidata da área de Artes, deve ser de um destes cursos: Arquitectura, Arte Multimédia, Artes Plásticas, Ciências da Arte e do Património, Comunicação Cultural, Estudos Artísticos, História da Arte, Museologia, Produção e Gestão Cultural.

Num comunicado enviado ao P3, a organização explica que o objectivo é “proporcionar uma experiência de aprendizagem e aprofundamento dos conhecimentos em contexto real de funcionamento do MAAT”. A pré-selecção de candidatos é feita a 6 de Outubro, com uma formação inicial de presença obrigatória que dura três semanas. No final, são seleccionados aqueles que vão ter oportunidade de frequentar o estágio de seis meses.

Os estágios vão ter uma carga horária semanal mínima de 12 horas, distribuída por três dias, entre segunda-feira e domingo, e com folga à terça-feira. Há dois turnos disponíveis: entre as 11h e as 15h ou entre as 15h e as 19h – um dos quais é obrigatoriamente ao fim-de-semana. Pode haver, também, um turno adicional à sexta-feira e ao sábado, das 19h às 22h.

Os candidatos com melhor classificação podem, ainda, candidatar-se a um segundo estágio. Os estudantes deste programa têm direito a uma bolsa mensal, são abrangidos por um seguro de acidentes e reembolsados pelas despesas com transporte.

