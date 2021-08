De mulheres, sobre mulheres, estes cartazes pertencem às ruas: a crise afegã é de todos nós

De mulheres, sobre mulheres, para todos. Estes cartazes foram feitos para ser impressos e colorir os cinzentos muros de cidades de todo o mundo. São pintados por mulheres de diversas nacionalidades, que se juntam para falar sobre a protecção dos direitos das mulheres afegãs, após a tomada de poder pelos taliban.

Now or Never (em português, Agora ou Nunca) é uma iniciativa que parte da plataforma Now You See Me Moria, criada em 2020 para garantir que, mesmo sem a entrada de jornalistas e fotógrafos no campo conhecido como Moria 2.0, em Kara Tepe, as histórias de pessoas refugiadas são contadas. A página foi criada por uma fotógrafa espanhola e um afegão que viveu no campo de Moria, na Grécia. Por isso, desviar o olhar do caos que se instalou no Afeganistão não era hipótese.

“Estou sem palavras para tudo o que está a acontecer. É uma sensação de impotência, não sabia o que fazer para ajudar. Agora a minha esperança é que a minha ilustração chegue a vários cantos do mundo para que as pessoas não se esqueçam”, diz, ao P3, Margarida Sampaio, uma das autoras dos cartazes. “Em pouco tempo, o Afeganistão deixará de ser tema de conversa, mas se os cartazes estiverem nas ruas, se as comunidades forem envolvidas, podemos evitar que caia no esquecimento.”

As listas de artistas portuguesas, ou a viver em Portugal, que responderam à open call para ilustradoras é longa: Eva Nave, Helena Ferreira, Kredo, Margarida Sampaio, Rita Paredes, Teresa Dias Costa, Inês Soares, Diana Reis, Teresa Martins, Ana Vilhena, Débora Mendes, Rafi die Erste, Lizzy, Biakosta. E pode continuar a crescer, uma vez que ainda está aberta a submissão de ilustrações.

Num desenho de cores leves e claras, numa “mensagem de esperança”, mas, também, de mobilização, Margarida Sampaio quis reforçar a certeza de que todas as mulheres merecem respeito e liberdade, independentemente do que signifique a palavra liberdade lida por cada mulher, em cada cultura.

Para a ilustradora de 27 anos, a arte e o design são meios essenciais de sensibilização para questões sociais. “Unimo-nos, através da arte, a lutar por uma causa que pode parecer distante, mas que nos é tão próxima. Um dia posso ser eu. Este não é um problema do Afeganistão, é um problema da humanidade.”