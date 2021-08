Uma dúzia de vacas apanhou boleia de um helicóptero para descer os Alpes suíços

No final da estadia de Verão nos elevados prados alpinos suíços, as vacas que se lesionaram apanharam uma boleia e chegaram primeiro do que as companheiras de pastoreio mais saudáveis. Na sexta-feira, 27 de Agosto, uma dúzia de vacas desceu a montanha de helicóptero e aterrou perto do vale da montanha de Klausenpass, cerca de 1950 metros acima do nível do mar.

Algumas das pastagens na região montanhosa não podem ser acedidas por carro, pelo que transportar os animais de helicóptero é a única forma de garantir que as vacas feridas chegam ao fim do percurso. O resto da manada de mil animais começou a descer este fim-de-semana para a zona de Urnerboden, no cantão central de Uri, a fim de desfilarem no cortejo anual de bovinos.