Só quem está distraído não está preocupado — mas

Se as alianças com a extrema-direita consignarem a direita a um justo opróbrio por parte dos eleitores centristas, o maior adversário da esquerda passa a ser a sua auto-indulgência. Aí a esquerda já não competirá em ideias contra a direita pelo melhor para o país, mas sobretudo contra o seu “mais do mesmo”.

A época é propensa a uma certa complacência. As férias e a vacinação ajudam; na política interna, a crise da direita portuguesa é o fator fundamental que ajuda as pessoas a desvalorizarem as próximas eleições autárquicas e até as próximas legislativas, acreditando que daqui até lá tudo está decidido e não haverá mudança de monta.