O placebo da letra

Veja-se só a saudade que tenho: tenho saudades das receitas escritas pela mão dos médicos, à nossa frente, com uma boa caneta de tinta permanente. E mais: acho que a caligrafia dos médicos tem um efeito curativo.

Nunca me hei-de habituar à assombrosa facilidade com que se recebe uma receita médica no telemóvel, pronta para mostrar na farmácia nesse mesmo segundo.