O PS foi a banhos

O 23.º Congresso Nacional do PS foi a banhos em Portimão. Mais um desfilar de verbalismo inócuo. Nenhuma proposta diferente, abrangente e de ruptura. O PS é uma agência de emprego com futuro garantido. De resto, com uma oposição como a do PSD, António Costa pode dormir descansado. Tenho muita admiração por Mariana Vieira da Silva. Tem toda a razão ao lançar o tapete vermelho para uma candidatura vitoriosa a líder dos socialistas e chefe do Governo. É inteligente, discreta e responde a tudo com moderação. É uma talentosa mulher que merece o nosso respeito. Considero um dever de solidariedade internacionalista recebermos refugiados afegãos. No entanto, enquanto houver sem-abrigo em Portugal, o 25 de Abril não se cumpriu.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Despedimentos colectivos

Os despedimentos colectivos não param. O processo de reestruturação do Banco Santander no nosso país está a causar enorme celeuma por causa do despedimento colectivo previsto para centenas de colaboradores que não chegaram a acordo para a saída proposta nos últimos meses. Alguns sindicatos falam em “política de assédio e de discriminação”, e decidiram avançar, e bem, com uma queixa à Autoridade para as Condições do Trabalho, Procuradoria-Geral da República, como também para a Provedoria da Justiça. Uma coisa é certa, dia para dia os despedimentos colectivos vão aumentando, vamos aguardar que os governantes ponham um ponto final neste tipo de situações.

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa

A economia, a finança e a banca

Segundo notícias vindas na Comunicação Social, o sector bancário em Portugal, nesta última década, cortou com mais de 18 mil postos de trabalho. Esta razia tem sido uma estratégia da própria banca para aumentar a eficácia nos serviços e, assim, melhorar os resultados. Contudo, quanto a nós, o problema é muito mais grave e já vem de trás, com o ingresso de gente incompetente que nunca (nada) soube o que era administrar um banco, mas, mesmo assim, foi colocada em postos de topo a ganhar rios de dinheiro, numa clubite política que veio a dar no que deu e está à vista de todos: a banca está quase falida, não fora as constantes injecções de capital a que todos temos sido obrigados a fazer, através do Estado.

Resumindo: o que tem contribuído para tanta desgraça acumulada na banca foram os altos vencimentos e as reformas sumptuosas outorgadas, e criminosamente incomportáveis, ao nível de topo da pirâmide; a concessão de crédito a amigalhaços das administrações que nunca o pagaram, bem como os cargos, a nível das administrações, dados a gente que sacou o que pôde em proveito próprio, ou desbaratando milhões e milhões pelas suas corruptas clientelas.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

António Barreto

Lendo a Carta ao Director publicada ontem que o leitor Luis Taylor se deu à maçada de enviar, no que concerne o carácter e a putativa menos valia daquilo que António Barreto pensa e escreve neste jornal, venho propor um contraditório: não concordo. Leio sempre com interesse e curiosidade as suas crónicas e considero-as ponderadas, desassombradas, independentes e perspicazes, enriquecendo o espaço público de debate e análise do que se passa neste país e distinguindo positivamente a presença do jornal nos meios de comunicação nacional.

António Botelho de Melo, Alcoentre

Talibans há muitos

O chamado "mundo livre" (que nunca saberemos se será assim tão livre) tem a obrigação de fazer todos os possíveis para impedir que os taliban deste mundo, escudados na sua imaginária superioridade moral, armados até aos dentes, para já só de "boas intenções", nos venham impor normas que não queremos, não porque somos irresponsáveis, mas sim porque somos e queremos ser livres. Custa a entender que, conhecida a história da Humanidade, com exemplos claros do desfecho de tais intenções, ainda haja quem deseje, no seu íntimo, pôr-nos a "pata em cima", numa demonstração de pureza ideológica que não se afasta dos seus sacrossantos princípios, numa interpretação da moral que é só deles, porque a dos outros não é genuína. O objectivo declarado é sempre o mesmo: construir uma sociedade perfeita, seja pela eugenia, seja pelas regras comportamentais. Em tempos de pandemia, imagino que gostariam de limitar todas as nossas liberdades individuais. Pois podem começar pelas suas, exercendo o legítimo direito de se isolarem dos outros, evitando assim aquilo que fabulizam ser o "regabofe" que é a nossa vida quotidiana. Bom proveito.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia