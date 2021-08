Novas explosões registadas em Cabul. EUA interceptam rockets disparados contra aeroporto

As defesas antiaéreas dos Estados Unidos interceptaram pelo menos cinco rockets que foram disparados contra o aeroporto de Cabul já esta segunda-feira, disse fonte oficial norte-americana, numa altura em que se intensificam esforços para terminar a operação de retirada do país, no fim da guerra mais longa dos EUA.

Já foram retiradas mais de 114 mil pessoas desde que os taliban assumiram ao controlo de Cabul, a 15 de Agosto, entre estrangeiros e afegãos considerados em perigo. Mas milhares de afegãos desesperados para sair do país continuam a procurar escapar e arriscam-se a ficar para trás.

De acordo com os meios de comunicação locais, os rockets foram disparados a partir de veículos, e atingiram diferentes partes da capital afegã.

Várias imagens nas redes sociais e canais de televisão locais mostram alguns danos em casas e veículos devido às explosões, mas ainda não há informações oficiais sobre as causas da explosão, a extensão dos danos ou se houve quaisquer baixas nestes incidentes.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre o ataque, sem que tenha sido interrompida a retirada de pessoas, disse a porta-voz da Casa Branca. “O Presidente foi informado de que as operações continuam sem interrupções” e “reiterou ordens aos comandantes para redobrarem esforços no sentido de fazerem o que for necessário para proteger as nossas forças no terreno”, acrescentou Jen Psaki.

Estas explosões surgem depois de a cidade ter sido abalada por outras que terão causado a morte nove pessoas: uma delas causada por um ataque norte-americano com um drone contra um veículo que transportava membros do Estado islâmico.

Os ataques ocorreram perto do aeroporto de Cabul e acontecem numa altura de tensão crescente, após os EUA terem alertado para “ameaças credíveis” que teriam a infra-estrutura como alvo, onde as tropas norte-americanas estão concentradas e onde na quinta-feira se registou um ataque que matou pelo menos 170 pessoas.

Os EUA deram conta que um drone tinha atingido um veículo no qual seguiam para o aeroporto membros do movimento extremista Estado Islâmico, o grupo terrorista que reivindicou a responsabilidade pelo ataque de quinta-feira, e que transportariam explosivos.

Numa declaração posterior, referindo-se a informações sobre baixas civis alegadamente resultantes do ataque, disseram que “não ficou claro o que poderá ter acontecido”, assumindo que talvez a explosão do veículo tenha causado “danos colaterais”, e que prossegue a investigação.

O porta-voz dos taliban disse que no domingo tinham sido atingidos um veículo e uma casa, também perto do aeroporto de Cabul, causando vários mortos, vários dos quais crianças.