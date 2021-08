Mulher de antigo embaixador grego no Brasil assassinado condenada pelo crime

A mulher do antigo embaixador grego no Brasil, Kyriakos Amiridis, assassinado em 2016, foi condenada a 31 anos de prisão pelo crime por um tribunal brasileiro.

Françoise de Souza Oliveira é acusada de ter planeado o crime em conjunto com o seu amante, o polícia Sérgio Oliveira, que também foi condenado por homicídio e vai cumprir uma pena de 22 anos de prisão. Uma terceira pessoa, suspeita de cumplicidade, foi absolvida do crime, mas condenada por ocultação de cadáver a um ano de prisão, que já cumpriu.

O crime ocorreu em Dezembro de 2016, quando o casal estava em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, para passar as férias de Natal. Foi a própria mulher que alertou a polícia para o desaparecimento súbito do embaixador, para o qual não ofereceu qualquer explicação.

Pouco tempo depois, o corpo de Amiridis foi encontrado dentro do carro, que tinha alugado, carbonizado debaixo de um viaduto no Rio de Janeiro. As investigações encontraram indícios de sangue no sofá da casa do embaixador, mostrando que a vítima tinha sido morta no local.

Françoise de Souza Oliveira estava casada com o embaixador desde 2004 e o casal teve uma filha. Amiridis tinha estado colocado no Rio de Janeiro como cônsul entre 2001 e 2004 e regressou como embaixador em 2016.

No anúncio da sentença, a juíza Anna Fernandes considerou que o crime foi de “uma brutalidade que mais se aproxima de um acto bestial”, de acordo com o processo, citado pelo site G1.