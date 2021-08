Sair do Afeganistão irá melhorar a posição global dos EUA a longo prazo

Alguns dias depois de os Estados Unidos terem retirado civis americanos e vietnamitas que estavam em risco de Saigão, a 30 de Abril de 1975, Maxwell Taylor, antigo chefe do Estado Maior, lamentou que “o final do Vietname” estivesse a “prejudicar a nossa reputação de fiabilidade, enfraquecendo as nossas alianças, e expondo as nossas fraquezas internas perante os nossos amigos e adversários”. Muitos observadores partilharam a visão de Taylor de que a queda de Saigão prejudicou irreversivelmente a credibilidade global da América.