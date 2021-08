Que espaço existe para a Cultura na Europa?

Gastos em cultura

A França é, de longe, o Estado-membro que mais dinheiro destina à cultura: em 2019, o Governo presidido por Emmanuel Macron desembolsou quase 17 mil milhões de euros para investir no sector. A Alemanha surge em segundo lugar (13.870 milhões de euros), sendo que o fosso que a separa do terceiro e quarto postos é abismal: britânicos e espanhóis não investiram mais do que seis milhões de euros na cultura em 2019. Portugal surge na segunda metade da tabela (553 milhões de euros) e a última posição é ocupada pelo Chipre (53 milhões de euros).

Despesa média de consumo das famílias privadas em bens e serviços culturais

Em 2015, em Paridade do Poder de Compra (PPS, do inglês Purchsaing Power Standard) é a escala utilizada pelo Eurostat para calcular o poder de compra em países com taxas de câmbio diferentes

≥11.422 a 15.021 ≥15.021 a 19.615 ≥19.615 a 25.539 ≥25.539 a 29.957 ≥29.957 a 33.616 ≥33.616 a 49.838 Sem dados

Gastos dos governos em cultura

Em milhões de euros, em 2019