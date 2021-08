Dolce & Gabbana fez parar Veneza num desfile repleto de estrelas

​A Praça de São Marcos é paragem obrigatória numa visita a Veneza e, apesar de ser comum encontrar por lá uma multidão, nunca foi uma tão ilustre quanto a deste domingo, 29 de Agosto. A Dolce & Gabbana apresentou a nova colecção de alta-costura na cidade italiana e fez parar o trânsito (aquático, claro) com a lista de convidados, que incluía, entre muitos outros, Jennifer Lopez, Helen Mirren, Kris Jenner, Kourtney Kardashian e Heidi Klum.

Com o regresso dos eventos de moda presenciais, os grandes nomes internacionais não estão para meias medidas. Prova disso é o evento de três dias que a Dolce & Gabbana organizou em Veneza até esta segunda-feira. O grande destaque foi a apresentação da colecção Alta Moda, na Praça de São Marcos (que recebeu, pela primeira vez em 1600 anos de história, um desfile de moda).

Sabe-se que não será um desfile de moda convencional quando as modelos e os mais de 400 convidados chegam em gôndolas e barcos. O ambiente era o de um festival de Carnaval de luxo (ou não estivéssemos em Veneza). A cantora Jennifer Hudson, a usar um vestido dourado, abriu as hostes com a uma performance de Nessum Dorma, da ópera Turandot.

Depois, a primeira modelo pisa a passerelle com um imponente vestido azul, que na saia tem pintada a Praça de São Marcos e várias gôndolas. A colecção Alta Moda deste ano, assinada pela dupla de criadores Domenico Dolce e Stefano Gabbana, foi precisamente inspirada pela cidade italiana, pela cultura e artesanato venezianos, quase como se cada peça fosse uma recordação de viagem.

Na longa passerelle destacaram-se as sedas, os brocados, o veludo, o vidro e os cristais. Os padrões do vidro de Murano (uma das ilhas de Veneza, conhecida pelas peças neste material) foram reproduzidos nas criações, assim como outras obras de artes e paisagens da cidade. Domenico Dolce e Stefano Gabbana surpreenderam também pela escolha de quem desfilou. Citados pela revista Vogue, os criadores já tinham dito que pretendiam apresentar um lado mais jovem da Alta Moda, “porque toda a gente pensa que a alta-costura é para velhos, e não é assim que tem de ser”.

Esse lado mais jovem da casa italiana revelou-se não só nas criações arrojadas, mas também em quem as vestiu. Não eram modelos (como se podia pensar num desfile de alta-costura), mas sim celebridades ou, melhor dizendo, filhas de celebridades. Chance, Jessie James e D’Lila Star (filhas do rapper Sean Combs, mais conhecido por Diddy), Deva (filha da actriz italiana Monica Bellucci), Emmeline (filha do actor Christian Bale) e Leni (a filha de Heidi Klum que, com 17 anos, já segue as pisadas da mãe).

Na plateia não faltavam estrelas que deslumbraram, também elas, com criações Dolce & Gabbana. Jennifer Lopez vestiu flores da cabeça aos pés, com um conjunto de calças com top a condizer, uma capa, também ela com padrão floral, e uma tiara em pedras. A actriz January Jones destacou-se por usar um extravagante vestido em tule, num degrade de rosas e vermelhos. Já Heidi Klum ofuscou pelo arrojado vestido preto, que revelava a invejável forma física da ex-modelo.

Mas Helen Mirren, do alto dos seus 76 anos, foi a rainha da tarde com uma saia que parecia saída do tecto da Basílica de São Marcos, um corpete em bronze e brincos a condizer. Zoe Saldana, Anna Wintour, Doja Cat, Ciara e Sharon Stone foram outras das convidadas ilustres.

Ao final da tarde, o tempo ameaçou arruinar o desfile, num misto entre chuviscos e sol, que formou um arco-íris, que contribuiu, ainda mais, para a atmosfera de fantasia imaginada por Dolce e Gabbana. Enquanto tocava “Quatro Estações” de Vivaldi e os designers recebiam uma ovação de pé da plateia, a chuva desabou. Depois do desfile, Domenico Dolce confessou à Vogue: “Sabem que sou católico por isso pedi à Virgem, ‘por favor espere um bocadinho! Por favor’.”