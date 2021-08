Área do Euro com política orçamental expansionista sem precedentes

A crise económica causada pela covid-19 causou um choque assimétrico que, como se sabe, afectou de forma dramática sectores específicos (e.g., restauração, turismo, aviação, sector automóvel com especial impacto no emprego). Contudo, tanto na Área do Euro como nos EUA, parte do choque foi absorvido pelas administrações públicas que deixaram os défices derrapar, e pela política monetária com novos programas de expansão quantitativa.