Têxtil António Almeida & Filhos recebeu três propostas de compra

O administrador nomeado pelo tribunal de Guimarães para gerir o processo de insolvência da têxtil António Almeida & Filhos abriu esta manhã três propostas de compra daquela que é a última grande empresa têxtil do Vale do Ave que ainda resistia nas mãos dos mesmos proprietários – depois da venda da Coelima, que também está em processo de insolvência, e da JMA Felpos, em processo de negociação individual.

Bruno Costa Pereira recebeu propostas de compra da António Almeida & Filhos por parte da Mabera (que é também a compradora da Coelima), da Sociedade Têxtil Domingos Almeida (que ofereceu 3,52 milhões de euros pela empresa) e da empresa J. Ferreira de Almeida, que ofereceu 3,1 milhões de euros.

O administrador de insolvência vai apresentar estas propostas aos trabalhadores na manhã de terça-feira, onde terá oportunidade de explicar as várias condicionantes que envolvem cada uma destas propostas. Bruno Costa Pereira tinha definido como valor mínimo de venda o montante de três milhões de euros.

"Valor estapafúrdio”

A Mabera, que ganhou a corrida na compra da Coelima, apresentou uma proposta de um euro. Um facto que, no entender de Francisco Vieira, do Sindicato Têxtil do Minho, afecto à CGTP, vem demonstrar o “descontentamento” do empresário que ganhou a compra da Coelima. “Foi ao concurso, para mostrar que três milhões de euros era um valor estapafúrdio”, comentou Francisco Vieira, em declarações ao PÚBLICO.

Pela Coelima, a Mabera propôs-se a pagar 3,6 milhões de euros, num processo que foi confirmado pelo Tribunal de Guimarães a 25 de Junho. Nesse caso ganhou a proposta mais elevada, contra os 2,6 milhões oferecidos pelo consórcio Felpinter/Mundotêxtil e os 1,75 milhões de euros do consórcio RTL/José Fontão.

Agora, pela António Almeida & Filhos, as outras duas propostas – que têm a curiosidade de terem sido apresentadas por empresas pertencentes a dois irmãos – também têm algumas condicionantes. A empresa J. Ferreira de Almeida oferece 3,1 milhões de euros pela empresa, mas propõe o pagamento em quatro prestações e não a pronto. E acrescenta uma contraproposta, na qual admite pagar 6,15 milhões pela António Almeida & Filhos, no caso de ser aceite um período de carência de dois anos, e o pagamento do valor em quatro prestações a pagar em seis anos.

Ainda sem saber qual o desfecho, o dirigente sindical Francisco Vieira já encontrou vencedores e vencidos neste processo.

“O resultado é positivo para os credores, mas é negativo para a empresa e para os trabalhadores, porque se destruiu muito valor em encomendas e afectou-se a imagem da empresa no mercado, ainda que não haja salários em atraso e que agora os salários estão assegurados, daqui para a frente, e a pagar pelo novo proprietário”, afirmou Francisco Vieira.

A António Almeida & Filhos foi declarada insolvente no passado dia 14 de Julho, com um passivo superior a 23 milhões de euros. A empresa têxtil foi fundada há 65 anos e é detida por bancos, através do Fundo de Recuperação.

Foi o Fundo quem decidiu declarar a insolvência não apenas da António Almeida & Filhos, mas de mais três empresas do mesmo universo: a Moretextile, que tem 25 trabalhadores, e que geria o grupo de três empresas do FR (AAF, Coelima e JMA Felpos); a unidade de coogeração, gerida por uma empresa específica (com três trabalhadores); e a Moretextile SP ACE, uma empresa de serviços partilhados que trabalhava para todo o universo Moretextile. No total, todas estas empresas insolventes empregam cerca de 180 trabalhadores.