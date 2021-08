Receitas da Altice superam mil milhões até Junho

A dona da Meo registou receitas de 1.099 milhões e lucro operacional bruto de 417 milhões no primeiro semestre.

As receitas da Altice Portugal subiram 7,6% no primeiro semestre, totalizando 1.099 milhões de euros. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) da dona da Meo melhorou 1,4% nos primeiros seis meses do ano, para 417 milhões de euros, revelou a empresa esta segunda-feira.

A evolução dos resultados assenta no crescimento contínuo da base de clientes, num portfólio inovador e diversificado, na manutenção de elevados padrões de qualidade de serviço e racionalização da estrutura orgânica e de custos operacionais”, refere a empresa presidida por Alexandre Fonseca.

No segmento de consumo (residencial), a Altice refere que as receitas do segundo trimestre cresceram 7%, para 303,7 milhões de euros, em termos homólogos, mas caíram 0,7% face ao primeiro trimestre.

No segmento empresarial, o volume de negócios aumentou 14,4% face ao período homólogo e 1,5% face ao trimestre anterior, para 247 milhões.

A Altice Portugal salienta ter continuado a expandir a rede de fibra óptica em território nacional, tendo feito chegar a infra-estrutura a mais 320 mil casas no primeiro trimestre, para um total de 5,8 milhões. A expansão da rede de fibra até Junho motivou um investimento de 345 milhões.