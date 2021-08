O que prevê o Governo para combater trabalho temporário e precariedade nas plataformas digitais

António Costa destacou no congresso do PS duas prioridades da agenda do “trabalho digno”. Ambas já foram apresentadas aos parceiros sociais em Julho.

Ao referir no congresso do PS do último fim-de-semana que o Governo quer regulamentar as plataformas digitais e criar contratos permanentes dos trabalhadores com empresas de trabalho temporário, António Costa mais não fez do que destacar algumas das prioridades que o Governo já apresentou aos parceiros sociais em Julho na “Agenda do Trabalho Digno e Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho”.