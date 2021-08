Confiança dos consumidores e clima económico melhoram em Agosto

Depois da travagem verificada em Julho, os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico voltaram a aumentar em Agosto, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Mantém-se, ainda assim, em terreno negativo, nos -11,9 pontos.

O indicador tinha “aumentado significativamente entre Março e Maio e apenas de forma ténue em Junho”, tendo diminuído em Julho. Agora, voltou a aumentar, o que “resultou sobretudo do contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país”, nota o INE.

De acordo com o organismo de estatística, os indicadores de confiança dos consumidores e os indicadores sectoriais já se situam acima dos níveis observados no início da pandemia, em Março de 2020. E tal foi possível depois de uma recuperação daquela que foi a maior queda registada neste índice, e que ocorreu em Abril de 2020. O INE sublinha a “enorme magnitude da surpresa que a pandemia representou” sendo superior a qualquer outro no passado, “mesmo àquele que se verificou em Outubro de 2010, quando se tornaram particularmente evidentes as dificuldades financeiras do país”.

“Os indicadores de confiança aumentaram em Agosto na construção e obras públicas, no comércio e nos serviços, sobretudo no primeiro caso, enquanto o indicador de confiança na indústria transformadora diminuiu nos últimos dois meses”, refere o Instituto Nacional de Estatística.

Particularmente significativo foi o aumento do indicador de confiança da Construção e Obras Públicas, que aumentou de forma expressiva em Agosto, atingindo o máximo desde Janeiro de 2002. Esta evolução reflectiu o contributo positivo de ambas as componentes, apreciações sobre a carteira de encomendas e perspectivas de emprego. O indicador de confiança aumentou nas três divisões analisadas: Promoção Imobiliária e Construção de Edifícios, Engenharia Civil, e Actividades Especializadas de Construção. E foi no segmento da Engenharia Civil que os ganhos de confiança foram mais expressivos: passou de -17,4 em Julho para -5,5 em Agosto.