Simona Halep volta a ganhar num Grand Slam

Andrey Rublev é o primeiro favorito a qualificar-se para a segunda ronda do US Open.

O US Open voltou a receber adeptos no primeiro dia da edição de 2021. Longe dos números de 2019, os milhares de fãs comprovadamente vacinados – ao contrário dos jogadores – voltaram a transpor os portões do Billie Jean King Tennis Center.

De regresso esteve igualmente Simona Halep, a campeã de Roland Garros, em 2018, e Wimbledon, no ano seguinte, que tem estado arredada da competição devido a uma persistente lesão na perna esquerda.

A romena disputou apenas dois encontros desde Maio e não competiu em Roland Garros ou em Wimbledon, mas soube aproveitar bem o tempo sem competir e com 83% de eficácia no primeiro serviço venceu Camila Giorgi (36.ª), por 6-4, 7-6 (7/3). “Trabalhei muito durante o tempo em que não podia mexer-me por causa da lesão, por isso, pratiquei muito o serviço. Há muitos anos que procurava isso, mas finalmente, sinto-me mais forte”, admitiu Halep (13.ª) que terminou com seis ases.

Round 1 ?@Simona_Halep claims her second career win over Camila Giorgi pic.twitter.com/pwv5BsriR0 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2021

A italiana Giorgi (36.ª) vinha de conquistar Masters 1000 do Canadá, o mais importante dos seus três títulos no WTA Tour, mas a experiente adversária estava ciente das dificuldades. “Sabia que ela estava confiante, sabia que joga rápido e profundo, por isso, tinha que ser forte nas pernas e eu tenho tido problemas nas pernas. Mas tenho estado muito positiva no court e sei que tenho ténis para fazer um bom jogo”, explicou a semifinalista do US Open de 2015.

Na segunda ronda, Halep vai defrontar a eslovaca Kristina Kucova (111.ª), campeã júnior no US Open em 2007, mas que só aos 31 anos logrou ultrapassar a primeira ronda do quadro principal.

Outro bom encontro deste primeiro dia foi protagonizado pelas amigas Sloane Stephens (42.ª) e Madison Keys (66.ª), duas das 23 representantes dos EUA no quadro individual feminino, que reeditaram a final de 2017. Stephens venceu essa final (6-3, 6-0) e, nesta primeira ronda indesejada por ambas, voltou a mostrar-se imbatível diante da compatriota em hardcourts, apesar de ter passado a dois pontos da derrota.

Keys foi mais agressiva e, a partir do segundo set, mais eficaz, mas foi penalizada pelos erros cometidos na parte final. Keys liderou o tie-break decisivo, por 5/3, só que a ansiedade em terminar os pontos com winners conduziu-a a três erros de direita, aproveitados por Stephens para vencer no terceiro match-point, por 3-6, 6-1 e 7-6 (9/7).

Garbiñe Muguruza (10.ª) também segue para a segunda ronda, depois de recuperar de um break de desvantagem em ambos os sets, antes de eliminar a croata Donna Vekic (57.ª), por 7-6 (7/4), 7-6 (7/5).

No torneio masculino, Andrey Rublev foi o primeiro tenista do top 10 a ultrapassar a primeira eliminatória, ao dominar o grande servidor Ivo Karlovic, em três sets: 6-3, 7-6 (7/3) e 6-3. O croata de 42 anos e fora do top 200 assegurou a presença no quadro principal do US Open pela 17.ª vez, ao passar o qualifying. Mas os seus 19 ases não fizeram mossa em Rublev que acabou por sair do Grandstand sem sofrer qualquer break.

Diego Schwartzman (14.º) também ganhou em três sets (7-5, 6-3 e 6-3) Ricardas Berankis (96.º) e vai defrontar Kevin Anderson (77.º). que eliminou Jiri Vesely (90.º), ao fim de quatro horas e 22 minutos. O ponto mais longo dos cinco sets foi de… quatro pancadas.