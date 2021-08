Rúben Semedo detido na Grécia por alegada violação

O internacional português Rúben Semedo, actualmente a jogar pelo Olympiacos, foi detido na Grécia esta segunda-feira por, alegadamente, ter violado uma menor de 17 anos, avança a imprensa local. A denúncia contra o central português foi feita no domingo, e este deverá ser presente a um juiz na terça-feira, segundo o jornal grego Ekathimerini.

A jovem apresentou-se na esquadra, acompanhada pela mãe, para fazer a denúncia, acusando o jogador de a embebedar com intenção de a violar. De acordo com o site grego real.gr, a vítima afirmou no depoimento que conheceu o jogador de 27 anos num bar de Oropos, no sábado, e que este a terá levado para o seu apartamento, onde terá sido violada.

Devido à gravidade do caso, o Departamento de Protecção Juvenil de Ática deteve o jogador no domingo à noite. Uma segunda pessoa foi implicada, mas ainda não foi detida, diz o diário Ekathimerini.

Em Fevereiro de 2018, Rúben Semedo cumpriu vários meses de prisão preventiva, em Espanha, por tentativa de homicídio e outros crimes.

Rúben Semedo representou a selecção nacional três vezes. Este Verão esteve perto de assinar pelo Wolverhampton, transferência que terá falhado alegadamente devido ao registo criminal do jogador.