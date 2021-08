Relvado do Estádio do Farense interditado após segunda nota negativa

O relvado do Estádio de São Luís, “casa” do Farense, da II Liga, foi hoje interditado a qualquer tipo de utilização depois de ter recebido uma segunda nota negativa consecutiva, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

“Em conformidade com o estabelecido no Manual de Licenciamento das Competições para a época 2021-22, o SC Farense foi hoje notificado da interdição preventiva do seu relvado para qualquer tipo de utilização -- incluindo realização de treinos e jogos oficiais -- depois do mesmo ter sido pontuado com a segunda nota negativa consecutiva, após o jogo com o CD Feirense, tal como já havia acontecido depois do desafio com o Rio Ave FC, em 15 de Agosto”, assinalou o organismo, em comunicado.

Na altura, a Liga notificou o clube algarvio do risco de interdição, caso o relvado não fosse intervencionado e apresentasse melhoria efectiva, “o que não ocorreu”, apesar do plano apresentado para a sua recuperação.

Seguindo os trâmites previstos no referido manual, a visita da Comissão Técnica de Vistorias (CTV) ao recinto acontecerá no prazo de dois dias.

Após a interdição preventiva já decretada, será a mesma comissão a recomendar à direcção executiva da Liga as medidas administrativas a ser aplicadas, ficando também a seu cargo uma eventual avaliação positiva para que a interdição possa ser levantada.

Caso se mantenha a interdição, o Farense tem como alternativa apresentada o Estádio Algarve: o próximo jogo dos algarvios como anfitriões está marcado, provisoriamente, para 19 de Setembro, frente ao Benfica B.

A equipa orientada por Jorge Costa, despromovida à II Liga, soma apenas um ponto após quatro jornadas, ocupando o 17.º lugar e penúltimo lugar.