Segunda, na TV: entre A Biblioteca dos Livros Rejeitados e uma Má Educação, há séries, documentários e entrevistas

CINEMA

Má Educação

TVCine Edition, 20h10

É a história de dois rapazes, Ignacio e Enrique, em duas épocas diferentes: a Espanha franquista dos anos 1960 e a Espanha livre da movida dos anos 1980. Os dois rapazes conhecem o amor, o cinema e o medo num colégio religioso. O padre Manolo, director do colégio e professor de literatura, é testemunha e faz parte de alguns destes acontecimentos. O amor entre os dois rapazes vai ser interrompido, mas os três voltam a encontrar-se mais duas vezes. Uma delas será nos anos 1980, quando Ignacio, agora jovem actor que sonha ser estrela, aparece no escritório de Enrique, agora cineasta, com um guião que conta a história de ambos. Esses reencontros marcam a vida e morte dos três personagens. Realizado por Pedro Almodóvar, Má Educação foi o filme de abertura do Festival de Cannes de 2004.

A Biblioteca dos Livros Rejeitados

RTP2, 23h01

Daphné Despero está constantemente em busca de novos romances para publicar. Um dia, em passeio na Bretanha (França), encontra uma livraria de obras rejeitadas, onde se encanta com uma peculiar história de amor assinada por Henri Pick, um cozinheiro que morreu dois anos antes. Com a aprovação da família do autor, a entusiasta Daphné opta por publicá-la. O livro transforma-se num best-seller, sendo aclamado simultaneamente pelo público e pela crítica especializada. Mas tudo se complica quando Jean-Michel Rouche, um crítico literário muito conceituado, coloca em causa a autoria da obra. Empenhado em provar que tudo não passa de um embuste, resolve descobrir tudo o que possa estar relacionado com aquela história. Um filme dramático, da autoria do francês Rémi Bezançon (O Primeiro Dia do Resto da Tua Vida, Um Feliz Evento, Zarafa), que adapta a obra homónima do escritor, dramaturgo e realizador David Foenkinos.

O Rapaz do Tambor

RTP1, 23h20

Adaptação cinematográfica do conto homónimo de Fernando Namora. Jaime, um jovem introvertido, sofre com as humilhações que lhe infligem os seus colegas de colégio. O pai, o distante director do colégio, trata-o com indiferença. Com o apoio da mãe, Jaime encontra num quadro, de um rapaz com um tambor à frente das tropas em batalha, a inspiração e o exemplo de coragem que o irão transformar num herói improvável na luta contra a opressão.

SÉRIE

Duncanville

Fox Comedy, 16h30

Esta série de animação sobre uma jovem, mas bastante adulta, é da criação de Amy Poehler — que faz a voz do protagonista, Duncan, e da sua mãe —, Mike Scully e Julie Thacker-Scully. Duncanville é, claro, sobre Duncan, mas também sobre a sua família e amigos, as suas hormonas furiosas e as suas paixões, sonhos e imaginação. Com vozes adicionais de Ty Burrell, Riki Lindhome, Rashida Jones, Wiz Khalifa e James Adomian, entre outros.

DOCUMENTÁRIO

Fortalezas Invencíveis

História, 22h15

Estreia desta série documental que investiga ataques a fortalezas consideradas impenetráveis, na Antiguidade e na época medieval, que ficaram para a História. Para narrar estes acontecimentos, são usadas várias técnicas, dos efeitos especiais às dramatizações, passando pelo contributo de especialistas. Em episódio duplo, são mostradas as investidas sobre a cidade fortificada francesa La Rochelle e sobre Orleans, defendida por Joana D’Arc.

ENTRETENIMENTO

Joker Kids

RTP1, 22h17

Regresso do concurso apresentado por Vasco Palmeirim, que testa o conhecimento de miúdos e graúdos para obter um prémio de 75.000€.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Entrevista a Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro ministro (assumiu a liderança do Governo após a morte de Sá Carneiro), fundador do jornal Expresso e do canal televisivo SIC. A entrevista foi gravada na sua casa de infância, no bairro da Lapa, em Lisboa.

INFANTIL

De Férias… Em Paris

Disney Channel, 9h50

Esta semana, viajamos até Paris com Miraculous – As Aventuras de Ladybug, de forma a revivermos as aventuras de Ladybug e Gato Noir. Repete às 15h15 e às 21h10.