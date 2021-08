Lapso, de Costanza Givone e Sofia Arriscado, vence Festival FUSO de Videoarte

Os filmes desta edição, que terminou no domingo, podem ser vistos até dia 5 no site do festival.

A obra Lapso, realizada por Costanza Givone e Sofia Arriscado, venceu o Prémio Aquisição da 13.ª edição do Fuso – Festival Anual de Videoarte Internacional de Lisboa, principal galardão do certame, que terminou no domingo, anunciou a organização.

Além do Prémio Aquisição Fundação EDP/Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), no valor de 2500 euros, foi ainda atribuída uma menção honrosa às artistas Helena Inverno, Verónica Castro e Bouchra Ouizguen, pelo vídeo Transhumance. O Prémio Incentivo Ar.Co, resultado da votação do público, foi atribuído a Tânia Dinis pela obra Passagem.

Lapso, uma encomenda do Teatro Municipal do Porto ao abrigo do programa PAR(S), é descrito como “um mergulho onírico na realidade" para “furar o corpo e chegar às camadas mais profundas, onde a intimidade e a partilha deixam as vísceras à mostra e as barreiras à superfície”, segundo a sinopse divulgada pelo festival.

Quanto a Transhumance, de Helena Inverno, Verónica Castro e Bouchra Ouizguen, é "um ponto de encontro entre três artistas imersas nas suas práticas correntes, onde confluem dança, som e imagem em movimento”.

Passagem, de Tânia Dinis, é um filme-ensaio sobre “o que fica para lá da memória que se perde, uma memória no corpo, talvez”, também na descrição do festival, que cita ainda a artista: “Pensei nisso no dia em que o meu avô me deixou sozinha com a minha avó e percebi que ela já não me conhecia.”

A 13.ª edição do Festival Fuso de Videoarte, que terminou no domingo com a revelação dos vencedores da open call, exibiu 44 obras e mobilizou conversas em torno do tema “Na fronteira”, com entrada gratuita em jardins e claustros de museus da capital. Margarida Chantre, Isabel Nogueira, Irit Batsry, Susana de Sousa Dias e Welket Bungué compuseram o júri deste ano.

De acordo com a organização, as obras premiadas, assim como todos os restantes vídeos da open call e dos programas curatoriais, podem ser vistas a partir desta segunda-feira e até à meia-noite de domingo, dia 5 de Setembro, no site do festival.