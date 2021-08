Jon Stewart regressa à televisão em Setembro

The Problem with Jon Stewart estreia-se na Apple TV+ a 30 de Setembro.

Seis anós após ter deixado o programa satírico The Daily Show, Jon Stewart está de regresso à televisão. O comediante e apresentador terá novo programa em Setembro, em que mergulhará em profundidade na actualidade.

A Apple anunciou esta segunda-feira que The Problem with Jon Stewart terá estreia na plataforma de streaming Apple TV+ a 30 de Setembro e porá Stewart a abordar, em cada emissão de uma hora, um único tema de importância nacional. O formato do programa incluirá intervenções de pessoas afectadas pelo tópico em discussão e debaterá “passos concretos que possam conduzir a soluções de futuro”, divulgou a Apple num comunicado.

O programa será emitido quinzenalmente e acompanhado por um podcast semanal homónimo. Haverá “muitas piadas”, disse também a Apple.

A irreverência que Jon Stewart trouxe à sátira política e mediática tornou-o uma aclamada figura da televisão norte-americana cuja influência se estendia muito para além dos dois ou três milhões de espectadores diários do The Daily Show, um original do canal Comedy Central. Ao longo dos 16 anos em que teve Jon Stewart como anfitrião, o “programa conquistou 20 Emmys.

Stewart afastou-se do programa em 2015 e desde então tem feito aparições esporádicas, nomeadamente em defesa de veteranos com lesões de guerra ou do pessoal que esteve na linha da frente do socorro às vítimas do 11 de Setembro. No ano passado, escreveu e dirigiu uma comédia política chamada Irresistible, com Steve Carrell, que dividiu a crítica.