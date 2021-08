Frederico Pedreira vence Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz

O romance A Lição do Sonâmbulo conquistou a unanimidade do júri constituído por Bruno Vieira Amaral, Isabel Lucas, Luísa Mellid-Franco, Manuel Pereira Cardoso e Maria Helena Santana.

O escritor Frederico Pedreira venceu o Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz/Fundação Millennium bcp, com o romance A Lição do Sonâmbulo, publicado em 2020 pela Companhia das Ilhas, anunciou a fundação esta segunda-feira.

A atribuição do prémio a Frederico Pedreira foi decidida por unanimidade do júri, constituído por Bruno Vieira Amaral, Isabel Lucas, Luísa Mellid-Franco, Manuel Pereira Cardoso e Maria Helena Santana, que considerou tratar-se de “uma narrativa original de tipo autobiográfico que tira sentido existencial do quotidiano familiar burguês”.

“Há, por parte do sujeito que narra, um trabalho de reconstituição de si mesmo e de uma época a partir do lugar central da casa, gerando no leitor empatia imediata que progressivamente se complexifica, afastando-se de uma exploração meramente sentimental”, acrescentou.

A Lição do Sonâmbulo é uma autobiografia romanceada, em que o autor recua até à sua infância, recriando um passado assente em memórias e imaginação.

Para o júri do prémio, “mais do que uma escavação arqueológica da infância e de um tempo, a rememoração funciona aqui como um dispositivo literário que tudo submete ao poder evocativo da linguagem e do minucioso sentido de observação do narrador”.

Este mesmo romance já havia sido distinguido com o Prémio de Literatura da União Europeia, em Maio deste ano. O júri manifestou-se então “muito impressionado pela qualidade” da escrita de Frederico Pedreira e pela “forma como o autor usa a ficção como uma ferramenta para a investigação autobiográfica”.

Frederico Pedreira nasceu em 1983, publicou vários livros de prosa e de poesia, e traduziu poetas como W. B. Yeats e Louise Glück, assim como ensaios de G. K. Chesterton e George Orwell, ou romances de Dickens, Swift, Wells, Hardy e Banville, entre outros.

Em 2016, venceu o Prémio INCM/Vasco Graça Moura na categoria de Ensaio, com Uma Aproximação à Estranheza.

Os outros autores que estavam nomeados para a edição deste ano do Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz/Fundação Millennium bcp eram Amadú Dafé, Ana Bárbara Pedrosa, Mafalda Damas Revés e Paulo Rodrigues Ferreira.

Na edição anterior (2019), foi contemplada a obra Luanda Lisboa Paraíso, de Djaimilia Pereira de Almeida.

O prémio tem um valor pecuniário de dez mil euros e contempla, de dois em dois anos, uma obra ficcional de autor português com idade não superior a 40 anos. O objectivo deste prémio é promover e incentivar a produção de obras literárias em língua portuguesa, bem como homenagear Eça de Queiroz.

A entrega do prémio terá lugar no dia 2 de Outubro na sede da Fundação Eça de Queiroz, em Tormes.