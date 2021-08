A Welwitschia mirabilis tem tanto de invulgar como de bizarra

A Welwitschia mirabilis é uma espécie de planta com características tão invulgares que Friedrich M. S. Welwitsch (1806-1872), um naturalista austríaco ao serviço de Portugal em Angola (1853-1860), quando a viu pela primeira vez em Setembro de 1859, no deserto de Moçâmedes (ou deserto do Namibe), teve dúvidas se era real. Welwitsch tinha estado a estudar e colher plantas no Noroeste de Angola (no Cuanza Norte e em Malanje, entre 1854-1857), onde sofrera bastante de malária com febres altas, convulsões e alucinações. Tendo ido para Luanda (1857-1859) para se tratar e como desejava continuar a estudar a flora de Angola, quase completamente desconhecida na altura, foi aconselhado a ir para o Sul de Angola, onde não havia malária.