Covid-19: dez mortes e 1782 casos em Portugal. Há mais 41 internados

São agora 698 pessoas hospitalizadas com covid-19, sendo que 148 estão nos cuidados intensivos (mais cinco). É o boletim de domingo com menos casos desde 27 de Junho.

Portugal registou este sábado dez mortes por covid-19 e 1782 casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste domingo.

O total de vítimas mortais sobe assim para 17.721 e o de infectados ascende a 1.034.947 desde o início da pandemia.

O registo do boletim deste domingo denota uma descida face à semana passada, com menos 330 (2112 a 22 de Agosto). É o valor mais baixo a um domingo em dois meses, desde os 1496 casos a 27 de Junho.

O relatório de situação actualizado indica que há 698 pessoas internadas, mais 41 que no dia anterior, sendo que 148 estão nos cuidados intensivos (mais cinco).

Há mais 1070 recuperações, elevando o total de pessoas recuperadas para 971.567. Excluindo estes casos e os óbitos, Portugal conta agora 45.659 casos activos, mais 702, que correspondem a cerca de 4,4% dos casos identificados desde o início da pandemia. A taxa de letalidade é de 1,71%.

A região com mais casos identificados no sábado foi a região Norte, com 722 casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 506. Estas duas regiões somam 1228 casos, 68,9% do total nacional. De resto, foram identificados 265 casos no Centro, 172 no Algarve, 91 no Alentejo, 18 na Madeira e oito nos Açores.

Em relação às mortes, cinco das dez foram identificadas na região Centro, com as restantes a acontecerem no Norte (três) e duas em Lisboa e Vale do Tejo.

Nove das dez mortes foram de pessoas com 80 ou mais anos (quatro homens e cinco mulheres). A outra morte lamentar é de uma mulher na faixa etária dos 70 aos 79 anos.

Os indicadores da matriz de risco, que servem para avaliar o avanço ou recuo no desconfinamento, só são actualizados nos boletins das segundas, quartas e sextas-feiras. Na matriz mais recente, o índice de transmissibilidade – o número de pessoas que são infectadas por alguém – subiu para 0,99 a nível nacional e continental. No balanço anterior, o R(t) era de 0,98 nas duas medições.

A incidência a nível nacional é actualmente de 312,7 casos por 100 mil habitantes. Se tivermos em conta apenas os dados do continente está nos 317,7 casos por 100 mil habitantes.